(فرصة عمل)
|داتا انتري – شباب وبنات – تامين صحي وتامين اجتماعي – شرط اجادة استخدام الانترنت – السن من 18 : 50 سنة – الراتب 4000ج أساسي – توفير تدريب لمن لا يملك الخبرة – مؤهل اعدادي – شفت 6 ساعات التواصل واتساب 01025262897
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|أ. احمد اشرف
|التليفون:
|01025262897
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|العنوان:
|- التجمع الخامس
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|20/12/2020
|رقم الإعلان:
|2076896
4,000 جنيه
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