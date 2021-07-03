داتا انتري لويب سايت

(فرصة عمل)
|داتا انتري للويب سايت السن من 18 ل 45 سنه لا يشترط الخبره راتب 4000 جنيه شفت ست ساعات في شهر تدريب مدفوع الاجر من صحي واجتماعي اجازه اربع ايام شفتات صباحيه ومسائيه مؤهل متوسط على سؤال شرط استخدام جيد للانترنت للتواصل والاستفسار٠١٠٦٢٩٧٢٩٧٣ الكود ٣٠١٠٢١٤٢
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|nileresort
|التليفون:
|01062972973
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|العنوان:
|التجمع الخامس- التجمع
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|4/7/2021
|رقم الإعلان:
|2098769
4,000 جنيه
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