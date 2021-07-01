داتا انتري لويب سايت

(فرصة عمل)
|داتا انتري الويب سايت السن من 18 ل 45 سنه لا يشترط خبره سابقه بقت ب4000 جنيه في شفت ست ساعات شهر تدريب مدفوع الاجر تامين صحي واجتماعي جايبه اربع ايام في الشهر شفتات صباحي ومسائي مؤهل متوسط علي الاقل شروط الاستخدام الجيد للانترنت للتواصل٠١٠٦٢٩٧٢٩٧٣ الكود ٣٠١٠٢١٤٢
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|nileresort
|التليفون:
|01062972973
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|العنوان:
|التجمع الخامس- التجمع
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|3/7/2021
|رقم الإعلان:
|2098694
4,000 ريال