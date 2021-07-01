داتا انتري لويب سايت

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تفاصيل الإعلان
داتا انتري الويب سايت السن من 18 ل 45 سنه لا يشترط خبره سابقه بقت ب4000 جنيه في شفت ست ساعات شهر تدريب مدفوع الاجر تامين صحي واجتماعي جايبه اربع ايام في الشهر شفتات صباحي ومسائي مؤهل متوسط علي الاقل شروط الاستخدام الجيد للانترنت للتواصل٠١٠٦٢٩٧٢٩٧٣ الكود ٣٠١٠٢١٤٢
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: nileresort
التليفون: 01062972973

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العنوان: التجمع الخامس- التجمع
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 4,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 3/7/2021
رقم الإعلان: 2098694
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صورة الاعلان: مطلوب مسوق الكتروني خبرة - في القاهرة مصر

مطلوب مسوق الكتروني خبرة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 2 مسوق الكتروني خبرة لا تقل عن 5 سنوات للعمل لدي شركة عطور ب.
العنوان:

القاهرة - مصر

4,000 ريال

1/7/2021
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