(فرصة عمل)
|داتا انتري لويب سايت – السن من 18 : 45 سنة – لا يشترط خبرة مسبقة – راتب 4000ج – شفت 6 ساعات – شهر تدريب مدفوع الاجر – تامين صحي – تامين اجتماعي – إجازة 4 أيام في الشهر – شفتات صباحية ومسائية – مؤهل متوسط علي الأقل – شرط استخدام جيد للأنترنت التواصل عن طريق واتساب 01025262897
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|أ. احمد اشرف
|التليفون:
|01025262897
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|العنوان:
|- التجمع الخامس
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|20/12/2020
|رقم الإعلان:
|2076910
4,000 جنيه
4,000 جنيه
(فرصة عمل)- في القاهرة مصر
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
(فرصة عمل)- في القاهرة مصر
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه