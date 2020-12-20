داتا انتري لويب سايت – السن من 18 : 45 سنة – لا يشترط خبرة مسبقة – راتب 4000ج – شفت 6 ساعات – شهر تدريب مدفوع الاجر – تامين صحي – تامين اجتماعي – إجازة 4 أيام في الشهر – شفتات صباحية ومسائية – مؤهل متوسط علي الأقل – شرط استخدام جيد للأنترنت التواصل عن طريق واتساب 01025262897