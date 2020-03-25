داتا انتري للفنادق والشركات لتسجيل بياناتهم – العمل بالقاهرة لشفت 6 ساعات باستلام عقد رسمي من اول يوم عمل – راتب أساسي 4000ج + زيادة سنوية 2 في السنة – السن من 18 : 45 سنة – شباب وبنات طلاب وخريجين – شرط اجادة استخدام الكمبيوتر الكود الوظيفي / 4607 للأستفسار واتساب / 01014616345