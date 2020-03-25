(فرصة عمل)
|داتا انتري للفنادق والشركات لتسجيل بياناتهم – العمل بالقاهرة لشفت 6 ساعات باستلام عقد رسمي من اول يوم عمل – راتب أساسي 4000ج + زيادة سنوية 2 في السنة – السن من 18 : 45 سنة – شباب وبنات طلاب وخريجين – شرط اجادة استخدام الكمبيوتر الكود الوظيفي / 4607 للأستفسار واتساب / 01014616345
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|mhmd fouad
|التليفون:
|01014616345
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- مصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|12/4/2020
|رقم الإعلان:
|2057777
3,000 جنيه
3,000 جنيه
اتصل