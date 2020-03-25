داتا انتري للفنادق والشركات لتسجيل بياناتهم

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تفاصيل الإعلان
داتا انتري للفنادق والشركات لتسجيل بياناتهم – العمل بالقاهرة لشفت 6 ساعات باستلام عقد رسمي من اول يوم عمل – راتب أساسي 4000ج + زيادة سنوية 2 في السنة – السن من 18 : 45 سنة – شباب وبنات طلاب وخريجين – شرط اجادة استخدام الكمبيوتر الكود الوظيفي / 4607 للأستفسار واتساب / 01014616345
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: mhmd fouad
التليفون: 01014616345

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العنوان: - مصر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 12/4/2020
رقم الإعلان: 2057777
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