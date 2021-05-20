داتا انتري

(فرصة عمل)
|مدخل بيانات لا يشترط خبرة لا يقل المؤهل عن اعدادي شفت العمل 6 ساعات توفير نظام وظيفي متكامل تعاقد بتأمينات
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اورينتل
|التليفون:
|01030727702
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|العنوان:
|- التجمع الخامس
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|20/5/2021
|رقم الإعلان:
|2094402
4,000 جنيه
4,000 جنيه
2,500 جنيه
3,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
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4,000 جنيه
4,000 جنيه
100 دولار
4,000 جنيه
4,000 جنيه
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