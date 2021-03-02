داتا انتري

(فرصة عمل)
|Entri Data : طالب وخريجين – السن من 18 : 45 سنة – لا يشترط خبرة – مؤهل متوسط للخريج علي الأقل شفت 6 ساعات – راتب أساسي 4000ج – تامينات وزيادة سنوية 2 في السنة التواصل واتس فقط 01062972973 الكود 200100
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Mandarin Oriental
|التليفون:
|01062972973
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|العنوان:
|التجمع الخامس- القاهره
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/3/2021
|رقم الإعلان:
|2085782
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه