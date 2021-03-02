(فرصة عمل)
|داتا انتري لويب سايب – السن من 18 : 45 سنة – لا يشترط خبرة مسبقة – راتب 4000ج – شفت 6 ساعات – شهر تدريب مدفوع الأجر – تامين صحي – تامين اجتماعي – إجازة 4 أيام في الشهر – شفتات صباحية ومسائية – مؤهل متوسط علي الأقل – شرط استخدام جيد الانترنت التواصل واتس فقط 01062972973 الكود 200100
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Mandarin Oriental
|التليفون:
|01062972973
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|التجمع الخامس- القاهره
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/3/2021
|رقم الإعلان:
|2085771
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه