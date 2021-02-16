(فرصة عمل)
|داتا انتري لويب سايب – السن من 18 : 45 سنة – لا يشترط خبرة مسبقة – راتب 4000ج – شفت 6 ساعات – شهر تدريب مدفوع الاجر – تامين صحي – تامين اجتماعي – إجازة 4 أيام في الشهر – شفتات صباحية ومسائية – مؤهل متوسط علي الاقل – شرط استخدام جيد لألنترنت التواصل واتس فقط 01062972973 الكود 200100
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Mandarin Oriental
|التليفون:
|01001768722
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|العنوان:
|- القاهره
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|16/2/2021
|رقم الإعلان:
|2084126
4,000 جنيه
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100 جنيه
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4,000 جنيه
4,000 جنيه
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