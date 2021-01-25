(فرصة عمل)
|داتا انتري - شباب وبنات - تأمين صحي وتأمين اجتماعي - شرط اجادة استخدام الانترنت - السن من 18: 50 سنة - الراتب 4000 جنيه اساسي - توفير تدريب لمن لا يملك الخبرة - مؤهل اعدادي - شفت 6 ساعات. الكود الوظيفي 10079 تواصل واتس 01062972973
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|jobz
|التليفون:
|01062972973
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|العنوان:
|القاهرة الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|27/1/2021
|رقم الإعلان:
|2081762
-40,000 جنيه
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