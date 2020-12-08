داتا انترى

(فرصة عمل)
|داتا انتري – شباب وبنات – تامين صحي وتامين اجتماعي – شرط اجادة استخدام االنترنت – السن من 18 : 50 سنة – الراتب 4000ج أساسي – توفير تدريب لمن ال يملك الخبرة – مؤهل اعدادي – شفت 6 ساعات لسجل تجارى 174859
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|امينه
|التليفون:
|01150703530
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|العنوان:
|- القاهرة الجديدة - التجمع، القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/12/2020
|رقم الإعلان:
|2075452
4,000 جنيه
4,000 جنيه
3,500 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
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4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه