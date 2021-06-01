خ مكنسة شفط تراب وسوائل 55 لتر 3 موتور 🤩 ماركة KEMAK الايطالية 👌 السعر بعد الخصم 8500 ج ولو في اي استفسار بخصوص الطلب بتكلمنا 😁🤙 01010533997📞 #DiamondEgypt #KEMAK #مغسلة_سيارات #مكنسة #معدات_ورش_صيانة_السيارات #اختيارك_الاول