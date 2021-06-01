(للبيع)
|خ مكنسة شفط تراب وسوائل 55 لتر 3 موتور 🤩 ماركة KEMAK الايطالية 👌 السعر بعد الخصم 8500 ج ولو في اي استفسار بخصوص الطلب بتكلمنا 😁🤙 01010533997📞 #DiamondEgypt #KEMAK #مغسلة_سيارات #مكنسة #معدات_ورش_صيانة_السيارات #اختيارك_الاول
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|تامر علي
|التليفون:
|01069544442
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|العنوان:
|بجوار ميدان فودافون - خلف بنك البركة- 6 اكتوبر
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|8,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|1/6/2021
|رقم الإعلان:
|2095646
30 جنيه
100 يورو
1,000 جنيه