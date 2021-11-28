خيم كوشة النجوم الافراح

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: خيم كوشة النجوم الافراح - في أبو ظبي الإمارات

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-نحن مكتب النجوم لخدمات الافراح والمناسبات يوجدلديناجميع انواع كوشة -أنوع-الخيم— خيم شفافة خيم اكسبو خيم في اَي بي -الكوشة حديث2021 تصوير ديجيتال البوم اسبيشل ولدينا جميع الأنواع الإضاءة البيوت مع الألوان والاشكال حديثة -طاولة كراسي -صبابين قهوة-مع-خدمه-ممتاز-ودقةالعمل يوجد لدينا جميع مستلزمات المناسبات الافراح كوشة حديثة مع أشكال جديد ولدينا جميع انواع كوشة 2021 عرض خاص خصم الا متوفر عندهم بطاقة اسعاد وبطاقة فزع وبطاقة حماة الوطن هدفنا إرضاؤكم بجودة عمل باستخدام أحدث الوسائل والخدمات نوص
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: النجوم
التليفون: 0559971366

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العنوان: - الخالدية
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: 20 درهم
تاريخ الإعلان: 28/11/2021
رقم الإعلان: 2112977
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية | موقع ممتاز | جزيرة ياس أبوظبي

للبيع.أرض سكنية | موقع ممتاز | جزيرة ياس أبوظبي

(للبيع)

للبيع.أرض سكنية | موقع ممتاز | جزيرة ياس أبوظبي أرض سكنية مساحة الارض: 205,041 قدم مربع مساحة البن.
القسم: 

اتصل

28/11/2021
صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية | موقع ممتاز | جزيرة ياس أبوظبي

للبيع.أرض سكنية | موقع ممتاز | جزيرة ياس أبوظبي

(للبيع)

للبيع.أرض سكنية | موقع ممتاز | جزيرة ياس أبوظبي أرض سكنية مساحة الارض: 205,041 قدم مربع مساحة البن.
القسم: 

اتصل

28/11/2021
صورة الاعلان: للبيع.فيلا 7 غرف نوم | على زاوية وشارعين | المشرف أبوظبي

للبيع.فيلا 7 غرف نوم | على زاوية وشارعين | المشرف أبوظبي

(للبيع)

للبيع.فيلا 7 غرف نوم | على زاوية وشارعين | المشرف أبوظبي الفيلا الفخمة مكونة من : 7 غرف نوم - مجلس .
القسم: 

اتصل

28/11/2021
صورة الاعلان: للبيع.فيلا 7 غرف نوم | على زاوية وشارعين | المشرف أبوظبي

للبيع.فيلا 7 غرف نوم | على زاوية وشارعين | المشرف أبوظبي

(للبيع)

للبيع.فيلا 7 غرف نوم | على زاوية وشارعين | المشرف أبوظبي الفيلا الفخمة مكونة من : 7 غرف نوم - مجلس .
القسم: 

اتصل

28/11/2021
صورة الاعلان: للبيع.مجمع 5 فلل | 6 غرف نوم لكل فيلا | مدينة خليفة أبوظبي

للبيع.مجمع 5 فلل | 6 غرف نوم لكل فيلا | مدينة خليفة أبوظبي

(للبيع)

للبيع.مجمع 5 فلل | 6 غرف نوم لكل فيلا | مدينة خليفة أبوظبي مجمع 5 فلل كل فيلا مكونة من : الطابق الأ.
القسم: 

اتصل

28/11/2021
صورة الاعلان: للبيع.مجمع 5 فلل | 6 غرف نوم لكل فيلا | مدينة خليفة أبوظبي

للبيع.مجمع 5 فلل | 6 غرف نوم لكل فيلا | مدينة خليفة أبوظبي

(للبيع)

للبيع.مجمع 5 فلل | 6 غرف نوم لكل فيلا | مدينة خليفة أبوظبي مجمع 5 فلل كل فيلا مكونة من : الطابق الأ.
القسم: 

اتصل

28/11/2021
صورة الاعلان: للبيع.فيلا 6 غرف نوم ماستر | مارينا سن سيت أبوظبي

للبيع.فيلا 6 غرف نوم ماستر | مارينا سن سيت أبوظبي

(للبيع)

للبيع.فيلا 6 غرف نوم ماستر | مارينا سن سيت أبوظبي الفيلا مكونة من : 6 غرف نوم ماستر - غرفة جلوس - غ.
القسم: 

اتصل

28/11/2021
صورة الاعلان: للبيع.فيلا 6 غرف نوم ماستر | مارينا سن سيت أبوظبي

للبيع.فيلا 6 غرف نوم ماستر | مارينا سن سيت أبوظبي

(للبيع)

للبيع.فيلا 6 غرف نوم ماستر | مارينا سن سيت أبوظبي الفيلا مكونة من : 6 غرف نوم ماستر - غرفة جلوس - غ.
القسم: 

اتصل

28/11/2021
صورة الاعلان: للبيع.بناية تجارية | 5 طوابق | الخالدية أبوظبي

للبيع.بناية تجارية | 5 طوابق | الخالدية أبوظبي

(للبيع)

للبيع.بناية تجارية | 5 طوابق | الخالدية أبوظبي البناية تتكون من : طابق أرضي - طابق ميزان - 5 طوابق .
القسم: 

اتصل

28/11/2021
صورة الاعلان: للبيع.بناية تجارية | 5 طوابق | الخالدية أبوظبي

للبيع.بناية تجارية | 5 طوابق | الخالدية أبوظبي

(للبيع)

للبيع.بناية تجارية | 5 طوابق | الخالدية أبوظبي البناية تتكون من : طابق أرضي - طابق ميزان - 5 طوابق .
القسم: 

اتصل

28/11/2021
صورة الاعلان: للبيع.بناية سكنية | 7 طوابق | المصفح الشعبية أبوظبي

للبيع.بناية سكنية | 7 طوابق | المصفح الشعبية أبوظبي

(للبيع)

للبيع.بناية سكنية | 7 طوابق | المصفح الشعبية أبوظبي بناية مكونة من : الطابق الأرضي - ميزان - 7 طواب.
القسم: 

اتصل

28/11/2021
صورة الاعلان: للبيع.بناية سكنية | 7 طوابق | المصفح الشعبية أبوظبي

للبيع.بناية سكنية | 7 طوابق | المصفح الشعبية أبوظبي

(للبيع)

للبيع.بناية سكنية | 7 طوابق | المصفح الشعبية أبوظبي بناية مكونة من : الطابق الأرضي - ميزان - 7 طواب.
القسم: 

اتصل

28/11/2021
صورة الاعلان: للبيع.بناية تجارية | 7 طوابق | المصفح الشعبية أبوظبي

للبيع.بناية تجارية | 7 طوابق | المصفح الشعبية أبوظبي

(للبيع)

للبيع.بناية تجارية | 7 طوابق | المصفح الشعبية أبوظبي بناية مكونة من : طابق أرضي - ميزان - 7طوابق - .
القسم: 

اتصل

28/11/2021
صورة الاعلان: للبيع.بناية تجارية | 7 طوابق | المصفح الشعبية أبوظبي

للبيع.بناية تجارية | 7 طوابق | المصفح الشعبية أبوظبي

(للبيع)

للبيع.بناية تجارية | 7 طوابق | المصفح الشعبية أبوظبي بناية مكونة من : طابق أرضي - ميزان - 7طوابق - .
القسم: 

اتصل

28/11/2021
صورة الاعلان: للبيع.بناية تجارية | 7 طوابق | مصفح أبوظبي

للبيع.بناية تجارية | 7 طوابق | مصفح أبوظبي

(للبيع)

للبيع.بناية تجارية | 7 طوابق | مصفح أبوظبي تتكون البناية من : طابق أرضي - ميزان : 7 طوابق متكررة - .
القسم: 

اتصل

28/11/2021
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