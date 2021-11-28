خيم كوشة النجوم الافراح

(للإيجار)
|-نحن مكتب النجوم لخدمات الافراح والمناسبات يوجدلديناجميع انواع كوشة -أنوع-الخيم— خيم شفافة خيم اكسبو خيم في اَي بي -الكوشة حديث2021 تصوير ديجيتال البوم اسبيشل ولدينا جميع الأنواع الإضاءة البيوت مع الألوان والاشكال حديثة -طاولة كراسي -صبابين قهوة-مع-خدمه-ممتاز-ودقةالعمل يوجد لدينا جميع مستلزمات المناسبات الافراح كوشة حديثة مع أشكال جديد ولدينا جميع انواع كوشة 2021 عرض خاص خصم الا متوفر عندهم بطاقة اسعاد وبطاقة فزع وبطاقة حماة الوطن هدفنا إرضاؤكم بجودة عمل باستخدام أحدث الوسائل والخدمات نوص
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|النجوم
|التليفون:
|0559971366
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|العنوان:
|- الخالدية
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|20 درهم
|تاريخ الإعلان:
|28/11/2021
|رقم الإعلان:
|2112977
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