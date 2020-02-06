(للبيع)
|لسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسعد الله اوقاتكم بكل خير للبيع فيلا سكنية منطقة الشامخة شارع عام مساحة الارض ( 75 ×150 قدم ) الفيلا تتكون من دورين الدور الارضي مجلس وصاله طعام وغرفتين ماستر ومطخ ومخزن الدور الأول خمس غرف ماستر وصاله واسعه الفيلا جديدة اول ساكن السعر ( 4.300.000 درهم ) للتواصل بوحمدان 0557511102 للتواصل اليازيه 0526988864
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wallstreet2016
|التليفون:
|+971557511102
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|العنوان:
|- الشامخه
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|6/2/2020
|رقم الإعلان:
|2051846
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