خلي فرحتك و فرحة كل اسرتك تكمل فى شاليهك الخاص فى روزا

(للتقسيط)
|شايه للبيع بارقي قري راس سدر بمقدم57 الف بس امتلك شاليهك الخاص و هتلاقي كل اللي تحلم بيه في راس سدر وعيش وسط ارقي الخدمات من اكوابارك وحمامات سباحة ومطاعم مساحة57م مكون من (غرفة+حمام +تراس +مطبخ امريكي+ريسبشن) واختار نظام السداد اللي يناسبك بدون فوايد لتفاصيل اكتر اتصل علي 01013937774 او راسلنا ع واتساب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01013937774
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|العنوان:
|راس سدر- رأس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|115,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|23/1/2021
|رقم الإعلان:
|2080970
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