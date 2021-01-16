خلي فرحتك و فرحة كل اسرتك تكمل فى شاليهك الخاص فى راس سدر

(للتقسيط)
|هتعيش احلي مصيف انت والي بتحبهم بامتلك شاليهك الخاص بفيو رائع ع البحر بمقدم 84 الف فقط وقسط الباقي ع 6 سنوات شاليه مكون من (2غرفة+حمام+مطبخ +ريسبشن+روف) في قريه متكاملة وخدمات علي ارقي مستوي من اكوا بارك وحمامات سباحة كلمنا دلوقتى واحجز شاليهك معانا واقساط بدون فوايد على : 01013937774
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01013937774
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|العنوان:
|راس سدر- رأس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|84,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|16/1/2021
|رقم الإعلان:
|2080118
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