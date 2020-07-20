خلي صيفك علي طول في السخنة وامتلك شاليه في لاسيرينا السخنة

(للبيع)
|خلي صيفك علي طول وصيف طول ايام السنة في لاسيرينا السخنة وامتلك شاليه (65م) تشطيب سوبر لوكس مفروووش بأقل مقدم وبالتقسيط علي اطول فترة سداد وبدون فوائد علي الاكوا بارك وحمامات السباحة وكمان هتشوف كل يوم الحضارة الفرعونية الاهرامات وابو الهول ومعبد الكرنك وكمان نهر النيل وخدمات تانية كتير يلا متستناش كتير واتصل علي 01279848994 او تواصل معانا علي الواتساب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|141,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|20/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063424
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