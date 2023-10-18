(For Sale)
|خلي شغل البيت على عاملاتنا و اقضي وقتك مع عيلتك عاملاتنا مدربات ومؤهلات لكافة اعمال التنظيف إطلبي عاملتك وارتاحي من شغل البيت المتعب يتوفر لدينا عاملات يومي بعمل 6 ساعات بكلفة 25 دينار نوفر نظام الاسبوعي و الشهري مع مبيت التميز والإتقان هو سر نجاحنا لمعرفة المزيد من معلوماتنا اتصل فينا : 0785407409
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|سوفت كلين
|Telephone:
|0785407409
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|Location:
|- عمان
Amman - Jordan
|Ad Information:
|Price:
|25 Dinar
|Posting Date:
|18/10/2023
|Ad Number:
|2246565
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar