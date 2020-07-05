خلي دماغك في حتة تانية وتعالي صيف في راس سدر

(للبيع)
|تعالي صيف في لاسيرينا باي وخلي دماغك في حتة تانية وامتلك شاليه في راس سدر 75م (2غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد وجمب كل الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك وكيدز اريا وتراك للدراجات وملاعب رياضية وغيرهم كتير يلا اتصل علي 01279848994 وامتلك في راس سدر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|66,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|5/7/2020
|رقم الإعلان:
|2062265
اتصل
178,000 جنيه
165,000 جنيه
200,000 جنيه
308,000 جنيه
888,000 جنيه
162,000 جنيه
196,000 جنيه
212,000 جنيه
اتصل
1,500,000 جنيه
166,000 جنيه
161,000 جنيه
200,000 جنيه
150,000 جنيه