خلي حياتك مختلفة واسكن في zavani بالعاصمة الادارية

تعالي امتلك شقتك بالعاصمة الادارية الجديدة في كمبوند zavani وغير حياتك للأحسن وعيش في هدوء واستجمام طول الوقت وشقتك 218م (4غرفة+3حمام+ريسبشن+dressing room +مطبخ امريكي+تراس) بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبأقل مقدم وجمب كل الخدمات حمامات سباحة ومطاعم وكافيهات ومول تجاري وملاعب رياضية ونادي رياضي وخدمات غيرهم كتير يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر او كلمنا علي الواتساب