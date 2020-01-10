خلي حياتك احلي وامتلك في راس سدر

(للتقسيط)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: خلي حياتك احلي وامتلك في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

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امتلك في لاسيرينا باي راس سدر وخلي حياتك احلي ومصيفك هيبقي احسن بكتير مع عيلتك او صحابك وجمب كل الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك ومطاعم وكافيهات وخدمات تانية كتير وشاليهك 75م (2غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي) تشطيب سوبر لوكس بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد اتصل علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

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العنوان: لاسيرينا باي- راس سدر
جنوب سيناء -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 52,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 10/1/2020
رقم الإعلان: 2048369
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: فرح اولادك وامتلك في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

فرح اولادك وامتلك في راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك في راس سدر وفرح اولادك وعيلتك واستمتع بكل الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

63,000 جنيه

10/1/2020
صورة الاعلان: متضيعش الفرصة من ايدك وامتلك في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

متضيعش الفرصة من ايدك وامتلك في راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك في راس سدر ومتضيعش الفرصة من ايدك لانك هتدفع مقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد وشا.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

57,000 جنيه

8/1/2020
صورة الاعلان: شاليهك في راس سدر علي البحر وبأقل الاسعار - في جنوب سيناء مصر

شاليهك في راس سدر علي البحر وبأقل الاسعار

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك في لاسيرينا باي شاليهك علي البحر بأقل الاسعار واستمتع وبالتقسيط المريح وبدون فوائد وبأقل مقدم .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

68,000 جنيه

8/1/2020
صورة الاعلان: هتستمتع بمصيفك مع اولادك في لاسيرينا باي - في جنوب سيناء مصر

هتستمتع بمصيفك مع اولادك في لاسيرينا باي

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

بأمتلاكك شاليه في لاسيرينا باي راس سدر هتستمتع بالمصيف مع اولادك في اي وقت في السنة وهتقضي احلي مصيف.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

51,000 جنيه

8/1/2020
صورة الاعلان: امتلك واستثمر و زود دخلك في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

امتلك واستثمر و زود دخلك في راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك واستثمر و زود دخلك من شاليهك في راس سدر وجمب كل الخدمات اللي ممكن تحتاجها من حمامات سباحة واكو.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

63,000 جنيه

8/1/2020
صورة الاعلان: امتلك في راس سدر واستمتع بالطبيعة المبهرة - في جنوب سيناء مصر

امتلك في راس سدر واستمتع بالطبيعة المبهرة

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك في راس سدر واستمتع بالطبيعة المبهرة وعيش وسط المساحات الخضرا و وسط حمامات السباحة واكوا.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

64,000 جنيه

6/1/2020
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صورة الاعلان: كل خدماتك جمب شاليهك وعيش احلي مصيف في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

كل خدماتك جمب شاليهك وعيش احلي مصيف في راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

بأمتلاكك شاليهك في راس سدر هتعيش احلي مصيف مع عيلتك او صحابك وهتستمتع بأحلي فيوهات للبحر والاكوا بار.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

57,000 جنيه

5/1/2020
صورة الاعلان: متقولش لا وامتلك في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

متقولش لا وامتلك في راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك في راس سدر علي البحر ومتقولش لا عشان مستقبلك ومستقبل اولادك هيبقي في امان وهتصيف براحتك في اي .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

57,000 جنيه

4/1/2020
صورة الاعلان: مش هتعرف تصيف في اي مكان تاني غير راس سدر - في جنوب سيناء مصر

مش هتعرف تصيف في اي مكان تاني غير راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

بأمتلاكك شاليه في راس سدر مش هتعرف تصيف في اي مكان تانى واولادك هيحبوها جدا وهيستمتعوا بجمال بحرها و.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

63,000 جنيه

4/1/2020
صورة الاعلان: استمتع بالرفاهية وكل الخدمات جمب شاليهك - في جنوب سيناء مصر

استمتع بالرفاهية وكل الخدمات جمب شاليهك

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك في لاسيرينا باي واستمتع بالرفاهية وبكل الخدمات اللي جمب شاليهك من حمامات سباحة واكوا با.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

63,000 جنيه

2/1/2020
صورة الاعلان: استمتع بالجمال والفيو الروعة في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

استمتع بالجمال والفيو الروعة في راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

شاليهك في راس سدر بأقل الاسعار وهتستمتع بالجمال والفيو البحر الروعة وهتشوف الجمال في كل حاجة حواليك .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

64,000 جنيه

1/1/2020
صورة الاعلان: شاليهك في راس سدر وسط اللاند سكيب وحمامات سباحة - في جنوب سيناء مصر

شاليهك في راس سدر وسط اللاند سكيب وحمامات سباحة

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك في راس سدر وسط اللاند سكيب وحمامات سباحة واكوا بارك ومطاعم وكافيهات ومرسي لليخوت ومارين.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

57,000 جنيه

1/1/2020
صورة الاعلان: ابدأ السنة الجديدة بشاليه في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

ابدأ السنة الجديدة بشاليه في راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك في لاسيرينا باي وابدأ السنة الجديدة وانت ممتلك احلي شاليه في ارقي قرية في راس سدر وجمب كل خدما.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

62,000 جنيه

31/12/2019
صورة الاعلان: استثمر في لاسيرينا باي وخليك في المضمون - في جنوب سيناء مصر

استثمر في لاسيرينا باي وخليك في المضمون

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

استثمر في لاسيرينا باي وخليك في المضمون وامتلك شاليهك 95م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي) تشطيب سوب.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

63,000 جنيه

30/12/2019
صورة الاعلان: شاليهك في لاسيرينا باي بأقل الاسعار - في جنوب سيناء مصر

شاليهك في لاسيرينا باي بأقل الاسعار

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك في لاسيرينا باي بأقل الاسعار وبدون فوائد وبالتقسيط المريح وبمقدم بسيط وجمب كل الخدمات ح.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

57,000 جنيه

29/12/2019
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