خلي اولادك يعيشوا في رقي وامتلك شقة بالعاصمة الادارية

(للبيع)
|لو مستقبل اولادك مهم عندك تعالي دلوقتي امتلك شقة في العاصمة الادارية الجديدة وعيش اولادك في رقي بدون ازعاج وزحمة جمب جميع الخدمات مدارس ومستشفيات وجيم وسبا وتراك للدراجات وكيدز اريا وبحيرات صناعية ولاند سكيب وخدمات غيرهم كتير وشقتك 205م (4غرفة+3حمام+ريسبشن+ living room+مطبخ امريكي+2تراس) بأقل مقدم وبدون فوائد وبالتقسيط المريح يلا ابعتلنا دلوقتي علي 01279848994 او اتصل بينا واعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|200,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|20/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063423
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