خلي اولادك يعيشوا في رقي وامتلك شقة بالعاصمة الادارية

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: خلي اولادك يعيشوا في رقي وامتلك شقة بالعاصمة الادارية - في القاهرة مصر

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لو مستقبل اولادك مهم عندك تعالي دلوقتي امتلك شقة في العاصمة الادارية الجديدة وعيش اولادك في رقي بدون ازعاج وزحمة جمب جميع الخدمات مدارس ومستشفيات وجيم وسبا وتراك للدراجات وكيدز اريا وبحيرات صناعية ولاند سكيب وخدمات غيرهم كتير وشقتك 205م (4غرفة+3حمام+ريسبشن+ living room+مطبخ امريكي+2تراس) بأقل مقدم وبدون فوائد وبالتقسيط المريح يلا ابعتلنا دلوقتي علي 01279848994 او اتصل بينا واعرف تفاصيل اكتر
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 200,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 20/7/2020
رقم الإعلان: 2063423
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عايز تسكن بعيد عن الزحمة تعالي امتلك في العاصمة الادارية

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20/7/2020
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20/7/2020
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20/7/2020
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20/7/2020
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خلى حياتك اجمل بامتلاك شقة بكمبوند تاون جيت

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- في القاهرة مصر

حياتك هتبقى احلى بامتلاك شقة فى كمبوند تاون جيت قريب من اجمل المساحات الخضراء وحى السفارات شقتك 170 .
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القسم: 

182,000 جنيه

20/7/2020
صورة الاعلان: كمبوند سراى القاهرة الجديدة - في القاهرة مصر

كمبوند سراى القاهرة الجديدة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

مسحات الشقق تبدء من 105 متر مربع و حتى 182 متر مربع مساحات الفيلات تبدء من 206 متر مربع حتى 300 مت.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

20/7/2020
صورة الاعلان: كمبوند سراى القاهرة الجديدة - في القاهرة مصر

كمبوند سراى القاهرة الجديدة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

يتميز كمبوند سراي القاهره الجديده بموقع إستيراتيجي يتميز بأنه يقع بموقع ممتاز في قلب مدينة المستقبل .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

19/7/2020
صورة الاعلان: بيع شقق في كمبوند سراي مدينه المستقبل - في القاهرة مصر

بيع شقق في كمبوند سراي مدينه المستقبل

(للبيع)

- في القاهرة مصر

والعيش بحرية فلا بد من الحصول على وحدة سكنية فى كمبوند سراي القاهرة الجديده أسعار ومساحات وانظمة سدا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

19/7/2020
صورة الاعلان: لليجارشقة بحى الواحة بمدينة نصر - في القاهرة مصر

لليجارشقة بحى الواحة بمدينة نصر

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

شقة 175 م بالواحة واجهة على شارع تشطيب سوبر لوكس دور ثالث 3 نوم 2حمام ريسبشن كبير لايوجد صور .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,250 يورو

18/7/2020
صورة الاعلان: وسط افضل الخدمات امتلك شقتك فى العاصمة الادارية الجديدة - في القاهرة مصر

وسط افضل الخدمات امتلك شقتك فى العاصمة الادارية الجديدة

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

امتلك شقة فى كمبوند متكامل الخدمات فى العاصمة الادارية يعمل بالطاقة الشمسية وقريب من حى السفارات وع .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

164,000 جنيه

18/7/2020
صورة الاعلان: الهدوء اللى بتحلم بيه عندنا فى تاون جيت هتلاقيه - في القاهرة مصر

الهدوء اللى بتحلم بيه عندنا فى تاون جيت هتلاقيه

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك شقة وعيش وسط الهدوء فى كمبوند تاون جيت قريب من حمامات السباحة ومول تجارى وكافيهات ومطاعم 187 م.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

191,000 جنيه

18/7/2020
صورة الاعلان: انسى همومك وتعالى امتلك شقتك فى العاصمة الجديدة - في القاهرة مصر

انسى همومك وتعالى امتلك شقتك فى العاصمة الجديدة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

تعالى امتلك شقتك فى العاصمة الجديدة وانسى همومك واستمتع بكل خدماتك اللى ملهاش مثيل بيوتى سنتر ومول ت.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

178,000 جنيه

18/7/2020
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