خليك ناصح واستثمر في العاصمة

(للبيع)
|استثمارك الناجح في العاصمة الادارية الجديدة جمب كل الخدمات والنافورة الراقصة وقريبة من الجامعة الروسية وجامع الفتاح العليم وشقتك 180م (4غرفة+3حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي) وبأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد اتصل علي 01279848994 وامتلك في green avenue
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|180,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/12/2019
|رقم الإعلان:
|2046468
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