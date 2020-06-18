خليك من اهل العاصمة وامتلك شقة في كمبوند zavani

(للبيع)
|خليك من اهل العاصمة الادارية الجديدة وامتلك شقتك في كمبوند zavani وسط الانواع المختلفة من الاشجار والزهور لفيو رائع من شقتك ومساحتها 283م (6غرفة+5حمام+2ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد وجمب كل الخدمات حمامات سباحة ومطاعم وكافيهات ومول تجاري وجراجات تحت الارض وخدمات تانية كتير اتصل علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|309,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|18/6/2020
|رقم الإعلان:
|2061017
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