خليك من المميزين وامتلك شقتك بالعاصمة الادارية

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: خليك من المميزين وامتلك شقتك بالعاصمة الادارية - في القاهرة مصر

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انت مميز عشان شقتك فى كمبوند Town Gate بالعاصمة الادارية 170 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) قريب من حى السفارات وفندق الماسة وكل الخدمات اللى ملهاش مثيل حمامات سباحة وبيوتى سنتر ومول تجارى ونادى رياضى وKids Aera كل ده بالتقسيط المريح وبدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك وخليك مميز فى كمبوند Town Gate بالعاصمة الادارية
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

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العنوان: العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 336,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 10/6/2020
رقم الإعلان: 2060558
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6/6/2020
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6/6/2020
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3/6/2020
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