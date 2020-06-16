خليك مميز وصيف في لاسيرينا السخنة كل يوم

خليك مميز وصيف كل يوم وامتلك في لاسيرينا السخنة علي المعالم الحضارية والفرعونية الاهرامات وابو الهول والقلعة ومعبد الكرنك وكمان برج القاهرة التي يضم عدد كبير من المطاعم وكافيهات وخدمات تانية كتير وشاليهك 110م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبأقل مقدم يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في السخنة