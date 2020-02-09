خليك مميز وامتلك شقتك في green avenue

خليك متميز وامتلك في العاصمة الادارية الجديدة شقتك بأقل سعر في العاصمة وجمب كل خدماتك حمامات سباحة ونادي رياضي وجيم وسبا ومطاعم وكافيهات ومول تجاري وكل ده واكتر في اميز كمبوند بالعاصمة وشقتك 155م (3غرفة+3حمام+ريسبشن+تراس+مطبخ امريكي) بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد يلا حالا كلمنا علي 01279848994 وامتلك في العاصمة الادارية