خليك مميز وامتلك شقتك في green avenue

(للبيع)
|خليك متميز وامتلك في العاصمة الادارية الجديدة شقتك بأقل سعر في العاصمة وجمب كل خدماتك حمامات سباحة ونادي رياضي وجيم وسبا ومطاعم وكافيهات ومول تجاري وكل ده واكتر في اميز كمبوند بالعاصمة وشقتك 155م (3غرفة+3حمام+ريسبشن+تراس+مطبخ امريكي) بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد يلا حالا كلمنا علي 01279848994 وامتلك في العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|163,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|9/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052143
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