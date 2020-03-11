خليك مميز وامتلك شقتك بالرووف في العاصمة

(للتقسيط)
|خليك متميز وامتلك شقة بالرووف بالعاصمة الادارية الجديدة واعمل فيها كل الحفلات اللي نفسك فيها واعزم قرايبك وصحابك براحتك وشقتك 210م (4غرفة+3حمام+2ريسبشن+تراس+مطبخ امريكي+رووف 100م) بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد وجمب كل خدماتك حمامات سباحة ونادي رياضي ومول تجاري وكيدز اريا وامن وحراسة 24 ساعة اتصل دلوقتي علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|215,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055658
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