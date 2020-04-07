خليك مميز وامتلك شقتك الجديدة في العاصمة

(للبيع)
|امتلك في العاصمة الادارية الجديدة واسكن بجوار حي السفارات وحي الوزارات في كمبوند zavani وخليك مميز وسط مساحات كبيرة من اللاند سكيب وشقتك 158م (4غرفة+5حمام+2ريسبشن+dressing room +مطبخ امريكي+تراس) بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد وجمب كل الخدمات نادي رياضي وملاعب رياضية ومول تجاري وتراك للدراجات وخدمات تانية كتير اتصل دلوقتي علي 01279848994 واعرف باقي الخدمات
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|169,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|7/4/2020
|رقم الإعلان:
|2057466
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