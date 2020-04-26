خليك مميز واسكن مع اول ناس في العاصمة الادارية واستفاد بالخصم

(للتقسيط)
|خليك مميز واسكن مع اول ناس في العاصمة الادارية الجديدة واستفاد بالخصم الكبير وامتلك شقتك بالقرب من النهر الاخضر والمولات التجارية والادارية وشقتك 212م (5غرفة+3حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) بأقل مقدم وبالتقسيط المريح وبدون فوائد وخدمات كلها جمب شقتك مول تجاري وحمامات سباحة ومطاعم وكافيهات وملاعب رياضية وجيم وسبا يلا اتصل دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|306,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|26/4/2020
|رقم الإعلان:
|2058488
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