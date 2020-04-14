خليك مميز واسكن في العاصمة الجديدة بجوار حي السفارات

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: خليك مميز واسكن في العاصمة الجديدة بجوار حي السفارات - في القاهرة مصر

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خليك مميز واسكن في العاصمة الادارية الجديدة بجوار حي السفارات مباشرة وبالقرب من النهر الاخضر وديزني لاند وشقتك 205م (5غرفة+4حمام+ريسبشن+ living room+مطبخ امريكي+2تراس) بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد وكل الخدمات جمب شقتك من حمامات سباحة ومطاعم وكافيهات ونادي رياضي وبحيرات صناعية وخدمات تانية كتير اتصل حالا علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 218,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 14/4/2020
رقم الإعلان: 2057906
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