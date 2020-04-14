خليك مميز واسكن في العاصمة الجديدة بجوار حي السفارات

(للتقسيط)
|خليك مميز واسكن في العاصمة الادارية الجديدة بجوار حي السفارات مباشرة وبالقرب من النهر الاخضر وديزني لاند وشقتك 205م (5غرفة+4حمام+ريسبشن+ living room+مطبخ امريكي+2تراس) بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد وكل الخدمات جمب شقتك من حمامات سباحة ومطاعم وكافيهات ونادي رياضي وبحيرات صناعية وخدمات تانية كتير اتصل حالا علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|218,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/4/2020
|رقم الإعلان:
|2057906
172,000 جنيه
198,000 جنيه
192,000 جنيه
777,000 جنيه
201,000 جنيه
227,000 جنيه
179,000 جنيه
236,000 جنيه
184,000 جنيه
174,000 جنيه
180,000 جنيه
148,000 جنيه
168,000 جنيه
4,800 جنيه
5,200 جنيه