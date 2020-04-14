خليك مميز واسكن في العاصمة الجديدة بجوار حي السفارات

امتلك شقة في العاصمة الادارية الجديدة في كمبوند zavani ارقي كمبوند بالعاصمة ومن غير اي فوائد وبالتقسيط المريح وبأقل مقدم وشقتك 158م (4غرفة+5حمام+2ريسبشن+dressing room +مطبخ امريكي+تراس) تشطيب كامل بالتكييفات وجمب كل الخدمات مطاعم وكافيهات ونادي رياضي وكيدز اريا وجيم وسبا وغيرهم كتير يلا مستني ايه كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في العاصمة