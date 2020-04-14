خليك مميز واسكن في العاصمة الجديدة بجوار حي السفارات

(للبيع)
|امتلك شقة في العاصمة الادارية الجديدة في كمبوند zavani ارقي كمبوند بالعاصمة ومن غير اي فوائد وبالتقسيط المريح وبأقل مقدم وشقتك 158م (4غرفة+5حمام+2ريسبشن+dressing room +مطبخ امريكي+تراس) تشطيب كامل بالتكييفات وجمب كل الخدمات مطاعم وكافيهات ونادي رياضي وكيدز اريا وجيم وسبا وغيرهم كتير يلا مستني ايه كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|192,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/4/2020
|رقم الإعلان:
|2057904
172,000 جنيه
198,000 جنيه
218,000 جنيه
777,000 جنيه
201,000 جنيه
227,000 جنيه
179,000 جنيه
236,000 جنيه
184,000 جنيه
174,000 جنيه
180,000 جنيه
148,000 جنيه
168,000 جنيه
4,800 جنيه
5,200 جنيه