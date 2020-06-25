خليك مميز واسكن جمب حي السفارات في العاصمة الادارية

امتلك شقتك في العاصمة الادارية الجديدة بجوار حي السفارات وخليك مميز واسكن في كمبوند zavani وشقتك 191م (4غرفة+3حمام+2ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبأقل مقدم وجمب كل الخدمات مول تجاري ومدارس ومستشفيات وجيم وسبا وجاكوزى يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في العاصمة