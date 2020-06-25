خليك مميز واسكن جمب حي السفارات في العاصمة الادارية

(للتقسيط)
|امتلك شقتك في العاصمة الادارية الجديدة بجوار حي السفارات وخليك مميز واسكن في كمبوند zavani وشقتك 191م (4غرفة+3حمام+2ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبأقل مقدم وجمب كل الخدمات مول تجاري ومدارس ومستشفيات وجيم وسبا وجاكوزى يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|203,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|25/6/2020
|رقم الإعلان:
|2061545
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