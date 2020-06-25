خليك مميز واسكن جمب حي السفارات في العاصمة الادارية

(للتقسيط)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: خليك مميز واسكن جمب حي السفارات في العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

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امتلك شقتك في العاصمة الادارية الجديدة بجوار حي السفارات وخليك مميز واسكن في كمبوند zavani وشقتك 191م (4غرفة+3حمام+2ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبأقل مقدم وجمب كل الخدمات مول تجاري ومدارس ومستشفيات وجيم وسبا وجاكوزى يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في العاصمة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 203,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 25/6/2020
رقم الإعلان: 2061545
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22/6/2020
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22/6/2020
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22/6/2020
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