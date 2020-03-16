خليك مميز واسكن جمب القصر الرئاسي بالعاصمة

(للبيع)
|امتلك شقة في كمبوند zavani وخليك مميز واسكن جمب القصر الرئاسي بالعاصمة الادارية الجديدة وهتستمتع بمساحات كبيرة من اللاند سكيب والفيو الاجمل علي الاطلاق وشقتك 158م (4غرفة+5حمام+2ريسبشن+dressing room +مطبخ امريكي+تراس) تشطيب كامل بالتكييفات بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد وجمب كل الخدمات حمامات سباحة وكيدز اريا ومطاعم وكافيهات ومول تجاري وغيرهم كتير كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|189,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|16/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056145
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