خليك مميز واسكن جمب القصر الرئاسي بالعاصمة

امتلك شقة في كمبوند zavani وخليك مميز واسكن جمب القصر الرئاسي بالعاصمة الادارية الجديدة وهتستمتع بمساحات كبيرة من اللاند سكيب والفيو الاجمل علي الاطلاق وشقتك 158م (4غرفة+5حمام+2ريسبشن+dressing room +مطبخ امريكي+تراس) تشطيب كامل بالتكييفات بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد وجمب كل الخدمات حمامات سباحة وكيدز اريا ومطاعم وكافيهات ومول تجاري وغيرهم كتير كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في العاصمة