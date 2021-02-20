خليك مميز بامتلاك شاليه بحديقة و ع اجمل اكوا بارك فى السخنة

(للبيع)
|انت من المميزين بامتلاك شاليه بالفرش و بحديقة جميلة 65 م ( غرفة نوم + ريسبشن + مطبخ امريكى + حمام ) تشطيب سوبر لوكس قريب من كافيهات واكوا بارك ب 117 الف مقدم والباقى بالتقسيط المريح بدون اى فوائد مستنى ايه كلمنا فون او واتس ع 01201135481 و امتلك شاليهك بالفرش فى لاسيرينا بالم بيتش
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وفاء
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|177,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|20/2/2021
|رقم الإعلان:
|2084471
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