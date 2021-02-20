خليك مميز بامتلاك شاليه بحديقة و ع اجمل اكوا بارك فى السخنة

انت من المميزين بامتلاك شاليه بالفرش و بحديقة جميلة 65 م ( غرفة نوم + ريسبشن + مطبخ امريكى + حمام ) تشطيب سوبر لوكس قريب من كافيهات واكوا بارك ب 117 الف مقدم والباقى بالتقسيط المريح بدون اى فوائد مستنى ايه كلمنا فون او واتس ع 01201135481 و امتلك شاليهك بالفرش فى لاسيرينا بالم بيتش