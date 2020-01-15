خليك معانا وامتلك شاليهك قريب من اجمل بحر فى راس سدر

(للبيع)
|امتلك شاليهك قريب من اجمل بحر فى راس سدر تشطيب سوبر لوكس (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكى +حمام ) بالقرب من مطاعم وكافيهات استلام فورى واقساط تصل الى 6 سنين بدون فوائد يلا بسرعة من غير تفكير كلمنا على 01201135481 واستلم شاليهك الان فى راس سدر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|جولدن بيتش راس سدر- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|161,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|15/1/2020
|رقم الإعلان:
|2049201
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