خليك مطمن ع عيلتك وامتلك شقتك فى كمبوند تاون جيت

(للبيع)
|انت مطمن ع عيلتك وانت معانا وفى شقتك فى تاون جيت بموقع مميز جدا بالعاصمة الادارية شقة 220 م (ريسيبشين 4 قطع + 4 غرف مقفولين منهم واحده ماستر بغرفه ملابس + 3حمام + 2 تراس + مطبخ ) قريب من ارض المعارض و جامعة الروسية وكل الخدمات اللى ملهاش مثيل بالتقسيط ع 6 سنين بدون فوائد يلا مستنى ايه كلمنا ع 0120135481 وامتلك شقتك وسط الامان فى كمبوند تاون جيت
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|221,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/8/2020
|رقم الإعلان:
|2064815
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