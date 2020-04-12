خليك مختلف و روح اسكن في كمبوند zavani بالعاصمة

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: خليك مختلف و روح اسكن في كمبوند zavani بالعاصمة - في القاهرة مصر

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خليك مختلف وخلي حياتك احلي و روح اسكن في كمبوند zavani اهدي كمبوند بالعاصمة الادارية الجديدة وشقتك بدون فوائد وبالتقسيط المريح وكمان هتدفع مقدم بسيط وجمب كل خدماتك نادي رياضي ومول تجاري وجيم وسبا وكيدز اريا وتراك للدراجات وبحيرات صناعية وغيرهم كتير وشقتك 138م (4غرفة+2حمام+2ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 180,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 12/4/2020
رقم الإعلان: 2057740
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الحق العرض وامتلك شقة في green avenue العاصمة الادارية

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12/4/2020
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9/4/2020
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9/4/2020
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8/4/2020
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8/4/2020
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8/4/2020
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(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

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العنوان:

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القسم: 

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8/4/2020
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(للبيع)

- في القاهرة مصر

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

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8/4/2020
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قريب من طريق السخنة امتلك شقة فى Town Gate

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

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العنوان:

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القسم: 

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8/4/2020
صورة الاعلان: خليك مميز وامتلك شقتك الجديدة في العاصمة - في القاهرة مصر

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(للبيع)

- في القاهرة مصر

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العنوان:

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القسم: 

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7/4/2020
صورة الاعلان: حياتك هتبقي احلي لما تصحي كل يوم علي اجمل فيو بالعاصمة - في القاهرة مصر

حياتك هتبقي احلي لما تصحي كل يوم علي اجمل فيو بالعاصمة

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

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7/4/2020
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عيش الرفاهية في شقتك بالعاصمة الادارية الجديدة

(للتقسيط)

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

295,000 جنيه

7/4/2020
صورة الاعلان: اختار شقتك بالفيو اللى يعجبك فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

اختار شقتك بالفيو اللى يعجبك فى العاصمة الادارية

(للبيع)

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اختار شقتك بالفيو اللى يعجبك فى العاصمة الادارية حمامات سباحة او مساحات خضراء او كريستال لاجون 190 م.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

174,000 جنيه

7/4/2020
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