خليك مختلف و روح اسكن في كمبوند zavani بالعاصمة

(للبيع)
|خليك مختلف وخلي حياتك احلي و روح اسكن في كمبوند zavani اهدي كمبوند بالعاصمة الادارية الجديدة وشقتك بدون فوائد وبالتقسيط المريح وكمان هتدفع مقدم بسيط وجمب كل خدماتك نادي رياضي ومول تجاري وجيم وسبا وكيدز اريا وتراك للدراجات وبحيرات صناعية وغيرهم كتير وشقتك 138م (4غرفة+2حمام+2ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|180,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|12/4/2020
|رقم الإعلان:
|2057740
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