خليك مختلف واسكن بالعاصمة الادارية

اسكن في العاصمة الادارية الجديدة وخليك مختلف ومميز وامتلك شقتك في كمبوند zavani في قلب العاصمة وجمب كل الخدمات حمامات سباحة ومول تجاري وامن وحراسة 24 ساعة وبحيرات صناعية ونادي رياضي وملاعب رياضية وخدمات غيرهم كتير وشقتك 205م (4غرفة+3حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد كلمنا دلوقتي علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر