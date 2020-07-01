خليك مبسوط وامتلك شقتك فى كمبوند Town Gate

(للبيع)
|خليك مبسوط وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية وسط افضل الخدمات حمامات سباحة ونادى رياضى ومطاعم وكافيهات ومول تجارى شقتك 230 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +3 حمام +تراس كبير ) قريب من حى السفارات ومسجد الفتاح العليم والكتدرائية باقل مقدم واطول فترة سداد تصل الى 8 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك وعيش مبسوط فى العاصمة الجديدة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|232,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|1/7/2020
|رقم الإعلان:
|2061994
150,000 جنيه
191,000 جنيه
295,000 جنيه
318,000 جنيه
347,000 جنيه
182,000 جنيه
211,000 جنيه
171,000 جنيه
12,000 جنيه
370,000 جنيه
225,000 جنيه
384,000 جنيه
332,000 جنيه
288,000 جنيه
180,000 جنيه