خليك لذيذ وامتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش

(للبيع)
|استمتع بلذة الطبيعة وامتلك شاليه وسط خدماتك مطاعم وجيم وسبا واكوا بارك وحمامات سباحة 125م بروف (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ امريكى +2حمام ) باقل مقدم واقساط تصل الى 8 سنين بدون فوائد يلا مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 واتمتع بجمل السخنة وامتلك شاليهك بروف
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|177,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|28/12/2019
|رقم الإعلان:
|2046872
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