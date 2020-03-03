خليك قريب من كل خدماتك وامتلك شقتك فى تاون جيت

(للبيع)
|امتلك شقتك فى العاصمة الادارية وسط كل الخدمات كافيهات ونادى رياضى وجراجات لكل عمارة ومدارس وعيادات طبية وخدمات تانية كتير شقتك 155م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +3حمام +تراس ) واستمتع باجمل فيو للبحيرات الصناعية والمساحات الخضراء بالتقسيط ع 6 سنين بدون فوائد مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك وخليك قريب من خدماتك فى تاون جيت
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|475,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|3/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055023
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