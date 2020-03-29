خليك قريب من حي الوزارات وامتلك في العاصمة الادارية

(للتقسيط)
|اسكن في العاصمة الادارية الجديدة بالقرب من حي الوزارات في كمبوند zavani ارقي واهدي كمبوند وشقتك جمب كل الخدمات مطاعم وكافيهات ومول تجاري ونادي رياضي وتراك للدراجات ومساحات خضرا كبيرة وغيرهم كتير وشقتك 283م (5غرفة+4حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبمقدم بسيط يلا اتصل دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|295,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|29/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056949
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