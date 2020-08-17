خليك قريب من النهر الاخضر وامتلك شقتك في العاصمة

(للبيع)
|امتلك شقتك بالعاصمة الادارية الجديدة وخليك قريب من النهر الاخضر والاطلالة علي اجمل فيو للمساحات الخضرا وشقتك 191م (4غرفة+3حمام+ريسبشن+dressing room +مطبخ امريكي+تراس) بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد وكل خدماتك جمبك من حمامات سباحة ومطاعم وكافيهات ومول تجاري وملاعب رياضية وخدمات غيرهم اكتر يلا اتصل ع 01279848994 او ابعتلنا ع الواتساب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|137,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|17/8/2020
|رقم الإعلان:
|2065211
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