خليك قريب من النهر الاخضر وامتلك شقتك في العاصمة

امتلك شقتك بالعاصمة الادارية الجديدة وخليك قريب من النهر الاخضر والاطلالة علي اجمل فيو للمساحات الخضرا وشقتك 191م (4غرفة+3حمام+ريسبشن+dressing room +مطبخ امريكي+تراس) بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد وكل خدماتك جمبك من حمامات سباحة ومطاعم وكافيهات ومول تجاري وملاعب رياضية وخدمات غيرهم اكتر يلا اتصل ع 01279848994 او ابعتلنا ع الواتساب