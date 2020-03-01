خليك قريب من النهر الاخضر وامتلك شقتك في العاصمة

(للبيع)
|اسكن في العاصمة وخليك قريب من النهر الاخضر وعيش وسط جو رائع وجمب النافورة الراقصة وامتلك شقتك 180م (4غرفة+3حمام+ريسبشن+تراس+مطبخ امريكي) جمب كل الخدمات حمامات سباحة ومول تجاري ومطاعم وكافيهات وممشي للدراجات وغيرهم كتير وكل ده بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد كلمنا دلوقتي يلا علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|180,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|1/3/2020
|رقم الإعلان:
|2054700
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