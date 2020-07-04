(للبيع)
|خليك قريب من الحي المالي وتعالي اسكن في العاصمة الادارية الجديدة في كمبوند zavani بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبأقل مقدم وشقتك 218م (4غرفة+3حمام+ريسبشن+dressing room +مطبخ امريكي+تراس) وجمب كل الخدمات مول تجاري ونادي رياضي وملاعب رياضية وخدمات تانية كتير ولتفاصيل اكتر اتصل علي 01279848994
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|212,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|4/7/2020
|رقم الإعلان:
|2062183
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