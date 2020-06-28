خليك قريب من الحي الحكومي والنهر الاخضر وتعالي اسكن في العاصمة

(للتقسيط)
|خليك قريب من كل الخدمات الحكومية والنهر الاخضر وتعالي اسكن في العاصمة الادارية الجديدة في كمبوند zavani وكل الخدمات جمب شقتك من حمامات سباحة ومطاعم وكافيهات ومول تجاري وبحيرات صناعية وكيدز اريا وخدمات تانية كتير وشقتك 218م (5غرفة+3حمام+2ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) بأقل مقدم وبالقسيط المريح وبدون فوائد وعشان تعرف تفاصيل اكتر اتصل علي 01279848994
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|237,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|28/6/2020
|رقم الإعلان:
|2061756
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