خليك قريب من اكبر حديقة مركزية واسكن في العاصمة

(للتقسيط)
|اسكن في العاصمة الادارية الجديدة وخليك قريب من النهر الاخضر ويعتبر اكبر حديقة مركزية في العاصمة وبجوار حي السفارات وشقتك 283م (6غرفة+5حمام+2ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد وجمب كل الخدمات حمامات سباحة ومطاعم وكافيهات ومدارس ومستشفيات وغيرهم كتير كلمنا دلوقتي علي 01279848994 واعرف باقي الخدمات
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|302,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|25/6/2020
|رقم الإعلان:
|2061547
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