خليك قريب من اكبر حديقة مركزية واسكن في العاصمة

اسكن في العاصمة الادارية الجديدة وخليك قريب من النهر الاخضر ويعتبر اكبر حديقة مركزية في العاصمة وبجوار حي السفارات وشقتك 283م (6غرفة+5حمام+2ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد وجمب كل الخدمات حمامات سباحة ومطاعم وكافيهات ومدارس ومستشفيات وغيرهم كتير كلمنا دلوقتي علي 01279848994 واعرف باقي الخدمات