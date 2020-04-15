خليك فى المضمون وامتلك شقتك فى Town Gate

(للبيع)
|امتلك شقتك فى Town Gate وخليك فى المضمون واسكن قريب من كافيهات ومطاعم ومولات تجارية وحى السفارات وفندق الماسة شقتك 155 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) باطول فترة سداد وبدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وخليك فى المضمون واسكن فى Town Gate بالعاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|159,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|15/4/2020
|رقم الإعلان:
|2057920
196,000 جنيه
222,000 جنيه
230,000 جنيه
261,000 جنيه
172,000 جنيه
198,000 جنيه
192,000 جنيه
218,000 جنيه
777,000 جنيه
201,000 جنيه
227,000 جنيه
179,000 جنيه
236,000 جنيه
184,000 جنيه
174,000 جنيه