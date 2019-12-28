خليك فى المضمون وامتلك شقة بالعاصمة الادارية

عايز تسكن فى مكان مضمون تعالى امتلك شقتك فى العاصمة الادارية 190 م (3 غرف نوم منهم غرفة ماستر +ريسبشن 3 قطع +مطبخ +3 حمام +غرفة ملابس ) قريب من كل الخدمات مطاعم وكافيهات ومستشفيات ومدارس ومول تجارى وجيم باقل مقدم واقساط تصل الى 8 سنين بدون فوائد يلامستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك فى مكان مضمون بالعاصمة الادارية الجديدة