خليك فى المضمون وامتلك شقة بالعاصمة الادارية

(للبيع)
|عايز تسكن فى مكان مضمون تعالى امتلك شقتك فى العاصمة الادارية 190 م (3 غرف نوم منهم غرفة ماستر +ريسبشن 3 قطع +مطبخ +3 حمام +غرفة ملابس ) قريب من كل الخدمات مطاعم وكافيهات ومستشفيات ومدارس ومول تجارى وجيم باقل مقدم واقساط تصل الى 8 سنين بدون فوائد يلامستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك فى مكان مضمون بالعاصمة الادارية الجديدة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|لاسيرينا بالم بيتش- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|189,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|28/12/2019
|رقم الإعلان:
|2046825
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