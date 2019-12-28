خليك فى المضمون وامتلك شقة بالعاصمة الادارية

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: خليك فى المضمون وامتلك شقة بالعاصمة الادارية - في القاهرة مصر

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عايز تسكن فى مكان مضمون تعالى امتلك شقتك فى العاصمة الادارية 190 م (3 غرف نوم منهم غرفة ماستر +ريسبشن 3 قطع +مطبخ +3 حمام +غرفة ملابس ) قريب من كل الخدمات مطاعم وكافيهات ومستشفيات ومدارس ومول تجارى وجيم باقل مقدم واقساط تصل الى 8 سنين بدون فوائد يلامستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك فى مكان مضمون بالعاصمة الادارية الجديدة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: لاسيرينا بالم بيتش- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 189,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 28/12/2019
رقم الإعلان: 2046825
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26/12/2019
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القسم: 

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26/12/2019
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ايوة الكلام ده صح لما تمتلك شقتك في العاصمة الادارية الجديدة مش هتدفع اي فوايد وهتقسط براحتك جدا وال.
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212,000 جنيه

26/12/2019
صورة الاعلان: في green avenue امتلك شقتك ارضي بحديقة واستمتع بالخصوصية - في القاهرة مصر

في green avenue امتلك شقتك ارضي بحديقة واستمتع بالخصوصية

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

امتلك شقتك ارضي بحديقة في green avenue العاصمة الادارية الجديدة واستمتع بالخصوصية الكاملة وسط اللاند.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

220,000 جنيه

26/12/2019
صورة الاعلان: شقة بأرقى الاحياء بمدينه الشروق - في القاهرة مصر

شقة بأرقى الاحياء بمدينه الشروق

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بالحي الاول شرق " فيلات " موقع مميز يطل علي شارع 90 📍قريبة من 👈مركز المدينة.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

26/12/2019
صورة الاعلان: #للايجار_شقة_مفروشة_بموقع_مميز بمدينه نصر اول #عباس_العقاد - في القاهرة مصر

#للايجار_شقة_مفروشة_بموقع_مميز بمدينه نصر اول #عباس_العقاد

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

متاح الان من #المالك_مباشره فرصه لاتعوض #للايجار_شقة_مفروشة_بموقع_مميز بمدينه نصر اول #عباس_العقاد ب.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

10,000 جنيه

26/12/2019
صورة الاعلان: و باقل الاسعار "بالحي الرابع غرب فيلات " - في القاهرة مصر

و باقل الاسعار "بالحي الرابع غرب فيلات "

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شقه 215 م بحريه (استلام خلال 6 شهور ) عباره عن : ( 3 نوم + 2 حمام + 3 رسيبشن + مطبخ + تراس ) موقع م.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

599,000 جنيه

25/12/2019
صورة الاعلان: غير مستقبلك للاحسن وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

غير مستقبلك للاحسن وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

خلى مستقبلك افضل وامتلك شقتك بالعاصمة الادارية 155م (3 غرف نوم منهم غرفة ماستر+ريسبشن +مطبخ +3 حمام .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

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25/12/2019
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